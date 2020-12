Lazio, le condizioni dei giocatori in vista del Genoa: Correa da valutare

Come riportato anche dal Corriere dello Sport, in vista della ripresa del campionato a Marassi contro il Genoa, sono da valutare le condizioni di alcuni giocatori, su tutti Joaquin Correa. L’argentino, uscito nel primo tempo nella gara contro il Milan, aveva già accusato un fastidio al polpaccio. Per lui si teme uno stiramento al polpaccio, con circa 30 giorni di stop, aspettando i controlli che si terranno nei prossimi giorni in Paideia. Fares sarà ancora fuori. L’esterno salterà sicuramente Genoa, Fiorentina e Parma. Acerbi e Leiva invece potrebbero farcela in vista della ripresa degli allenamenti del 29 dicembre. Stesso discorso per Parolo,il quale era fuori per un problema alla caviglia.

