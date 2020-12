Nicchi: “Centralizzazione sala Var passo importante per il calcio italiano”

Intervenuto ai microfoni di RadioUno, il presidente dell’Aia Marcello Nicchi, ha rilaciato le seguenti dichiarazioni in merito alla centralizzazione della sala Var. Le sue parole:

“Credo che costituirà un passo fondamentale per ridurre gli errori. È certamente impossibile eliminarli del tutto ma in questa maniera il miglioramento sarà notevole. Penso quindi che il calcio italiano a Coverciano farà uno dei passi più importanti dei prossimi anni. Non si esclude un avvicinamento all’uniformità, che aumenterà grazie alla tecnologia”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: