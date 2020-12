Venezia-Salernitana: André Anderson show e un altro laziale firma l’assist

Si è da poco concluso il match di Serie B, Venezia-Salernitana, sul risultato di 0-2 e con i granata in testa alla classifica. La gara è stata decisa dal laziale in prestito, Andrè Anderson, che ha realizzato una doppietta. In occasione della prima rete al 34’ del primo tempo, inoltre, il pallone per il brasiliano è stato servito da Tiago Casasola, altro biancoceleste in prestito alla Salernitana.

