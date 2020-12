AGIPRO| Il futuro di Inzaghi, i bookmaker: la Lazio è avanti a tutti, ma la Juventus torna in pressing

La Lazio è la prima scelta, ma la tentazione Juventus torna a farsi largo tra i bookmaker. Il futuro di Simone Inzaghi, alle prese con le trattative per il rinnovo, è ancora biancoceleste nelle valutazioni di Stanleybet.it, che offre a 1,75 la conferma del tecnico al 31 luglio 2021. Difficile però ignorare il richiamo da Torino, soprattutto dopo il no di Inzaghi alla prima offerta della società. L’allenatore era già finito nel mirino dei bianconeri per il post-Allegri e oggi il blitz della Juve – supponendo un nuovo avvicendamento in panchina – è l’alternativa numero uno alla Lazio, a quota 3,50. Più complicata la pista che porta a Milano, sponda Inter: la staffetta con Antonio Conte è al momento a un sostanzioso 10,00, addirittura alle spalle del Milan, che a 6,00 segue la Juve in tabellone. Le opzioni estere mettono sul piatto Siviglia, Valencia e Arsenal, tutte a 30,00, mentre a 50,00 spunta anche il Barcellona.

fonte Agipro

