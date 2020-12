Bayern Monaco, Lewandowski: “Lazio? Grande squadra, abbiamo un grande rispetto. Sarà una partita molto dura”

Nella giornata di ieri, Robert Lewandowski è stato premiato a Dubai, ai Globe Soccer Awards, come miglior giocatore dell’anno 2020. Per vincere questo premio era candidato anche il bomber biancoceleste Ciro Immobile, che però non è rientrato tra i primi tre finalisti. Battuti Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, l’attaccante polacco è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, proiettandosi al prossimo impegno del suo Bayern Monaco in Champions League, quando affronterà agli ottavi di finale la Lazio. Ecco le sue parole sui biancocelesti: “La Lazio è una grande squadra, l’ha dimostrato lo scorso anno lottando fino alla fine per lo scudetto. Sarà sicuramente una partita molto dura, dovremo essere molto preparati. Se mostriamo le nostre migliori qualità, possiamo superare il turno”.

Infine, in casa Beyern Monaco, c’è un ex giocatore di entrambe le squadre, che conosce bene il mondo Lazio: si tratta di Miroslav Klose, che ha indossato la maglia biancoceleste dal 2011 al 2016, ed ora è l’assistente dell’allenatore del Bayern Hansi Flick. Ecco le dichiarazioni di Lewandowski su Klose e la Lazio: “Sì, lui ha giocato lì e li conosce bene. Sarà una grande sfida, dobbiamo essere pronti e abbiamo un grande rispetto per la Lazio”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: