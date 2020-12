CdS | Ciro una firma da star, pronto a mettere nero su bianco

In questo clima di incertezza, la Lazioriparte dal suo punto fermo: Ciro Immobile. L’attaccante ha espresso già molte volte il suo desiderio di rimanere nella Capitale, l’avvento del 2021 porterà anche la firma: la volontà delle parti sarà finalmente nero su bianco. Come riportato dal Corriere dello Sport, il giocatore si legherà fino al 2025 (con opzione per il 2026) e percepirà 4 milioni più bonus. Il futuro di Immobile è sempre più biancoceleste.

