Il Messaggero | Inzaghi svolta a sinistra: piace la sorpresa Augello della Sampdoria

In attesa di capire le condizioni di Lulic, che dovrebbe rientrare in gruppo prima della fine del 2020, la Lazio inizia a guardarsi intorno per rinforzare la fascia sinistra, visto che anche Fares è alle prese con un infortunio e sarà assente almeno per le prossime due partite. Come riporta Il Messaggero questa mattina, il nome che è finito sul taccuino biancoceleste è quello di Tommaso Augello, esterno classe ’94 della Sampdoria. A segno proprio contro i biancocelesti, il 26enne è stato prelevato quest’estate dallo Spezia e ha un costo abbastanza contenuto. Il profilo piace anche a mister Inzaghi, possiede i tempi giusti dell’inserimento, buone qualità tecniche, piede educato. Ma Ranieri lo ha rilanciato e non vuole cederlo. In attesa del rientro del Capitano, la Lazio si sta già muovendo in gran segreto. Piace tanto la sorpresa blucerchiata Augello.

