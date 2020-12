Lazio, il bilancio del mercato estivo secondo Skysport: Reina tra gli acquisti top, mentre Muriqi e Fares…

E’ tempo di bilanci, dopo la prima parte di stagione si possono tirare le somme e giudicare, anche se in parte, l’apporto che i nuovi acquisti hanno saputo dare alla squadra. In tal senso, Skysport ha stilato una lista dei colpi di mercato estivi di Lotito e Tare, dividendoli tra top e flop. Tra le due categorie, anche coloro che hanno fatto bene ma non hanno brillato del tutto: Reina e Akpa Akpro sono stati inseriti tra gli acquisti top, per via della continuità che hanno saputo dare alle proprie prestazioni e dell’apporto che sopratutto Reina ha dato anche a livello di spogliatoio. Escalante, Pereira e Hoedt invece sono stati considerati come acquisti utili, ma che hanno ancora molto da dimostrare e di certo non mancherà l’occasione per il loro impiego nella seconda parte di campionato. Per Muriqi e Fares, le considerazioni ad oggi sono ben diverse. Le aspettative nei loro confronti erano e rimangono alte, visto il prezzo dei rispettivi cartellini e le lunghe trattative che hanno portato al loro acquisto. Secondo Skysport, sono proprio loro i flop dei colpi di Tare, per via di prestazioni poco convincenti e per nulla utili alla causa biancoceleste.

