SOCIAL | Domani riprendono gli allenamenti a Formello – FOTO

La società biancoceleste comunica con un tweet, tramite il proprio profilo ufficiale, che la S.S.Lazio tornerà in campo per prepararsi alla partita contro il Genoa, prevista per il 3 gennaio alle ore 15:00 al Luigi Ferraris di Genova. La squadra di Inzaghi riprenderà gli allenamenti a Formello domani alle 15:00.

