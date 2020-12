SOCIAL | Hoedt condivide due momenti in campo – FOTO

Pochi minuti fa il giocatore biancoceleste Wesley Hoedt ha pubblicato due foto nelle stories del proprio profilo Instagram ufficiale. In entrambi i contenuti Hoedt è in campo, in particolare nel primo il giocatore è ripreso in un contrasto di gioco con Cristiano Ronaldo, eletto ieri miglior giocatore del secolo.

