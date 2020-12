SOCIAL | Luis Alberto e Armini partecipano al trend “post a picture of”: ecco i ricordi dei due biancocelesti – FOTO

Anche il centrocampista e il difensore della Lazio si sono uniti al trend che da giorni sta spopolando sui social, che consiste nel postare delle foto nelle proprie Instagram stories, richieste espressamente dai propri followers. Oltre alle foto di vita privata, a Luis Alberto e Nicolò Armini è stato chiesto di pubblicare alcuni dei bei momenti immortalati negli anni con la maglia della Lazio. Tra questi spiccano i ricordi della vittoria in Coppa Italia e scatti con i compagni di squadra per Armini, mentre Luis ha rimembrato la vittoria della Supercoppa, il goal al derby e l’esordio in Champions.

Questo il “post a picture of” di Luis Alberto sul proprio profilo Instagram ufficiale:

Di seguito le stories di Armini valevoli per partecipare al trend:

