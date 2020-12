Calciomercato, cambia il valore di alcuni giocatori di Serie A: due i biancocelesti nella classifica di Transfermarkt

Terminata la prima parte di stagione, il portale specializzato Transfermarkt ha stilato una lista composta da 33 giocatori di Serie A, il cui valore sul mercato è cambiato in eccesso o in difetto. Il livello delle prestazioni svolte in questo spezzone di campionato, ha determinato l’effettiva crescita o decrescita dei calciatori, condizionando inevitabilmente il prezzo del cartellino di ognuno di essi. Sono due i bancocelesti a far parte della classifica, che vedono quindi il proprio valore di mercato modificarsi dopo un avvio non brillante da parte della Lazio. Il primo in ordine crescente in lista, è Thomas Strakosha, che dopo un inizio di stagione difficile causato dall’infortunio procurato, si è visto sfilare via la titolarità da Pepe Reina. Il suo valore di mercato è dunque diminuito di 5 milioni, con un costo complessivo di 20 milioni di euro. Il secondo è Sergej Milinkovic Savic, che secondo Transfermarkt ha aumentato il proprio valore di 5 milioni di euro, arrivando ad un costo totale del cartellino pari a 70 milioni.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: