Calisti: “Difesa biancoceleste disastrosa, avrei tenuto Bastos. Caicedo? Deve essere avanti nelle gerarchie in attacco”

Ernesto Calisti, ex giocatore della Lazio dal 1984 al 1987 con un trascorso anche nelle giovanili biancocelesti, è intervenuto quest’oggi ai microfoni di Radiosei, ritornando sulla sconfitta subita dalla squadra di Inzaghi contro il Milan. L’ex difensore ha poi commentato il reparto arretrato della Lazio e le sue problematiche, oltre ad esporre una personale opinione riguardo la gestione di Caicedo e del resto degli attaccanti da parte dell’allenatore.

Queste le sue parole:

“La sconfitta con il Milan una grande delusione, la Lazio sembrava avere in mano la partita, purtroppo dobbiamo dirci onestamente che la nostra difesa è un disastro e paga errori ormai di lunga data. Patric è bravo ad impostare e in costruzione, ma il ruolo di difensore non può farlo. Ci siamo ritrovati con Radu che a livello fisico aveva già faticato nella scorsa stagione ed è ancora il titolare, da tre anni diciamo che bisognava cambiare. E Bastos era così tanto peggiore dell’Hoedt che abbiamo visto? Io lo avrei tenuto, almeno conosceva bene le richieste dell’allenatore.”

“I cambi di Inzaghi col Milan sono stati drammatici. Simone è stato giocatore e la gestione di Caicedo è stata segno di una evidente spaccatura. Qualcosa che è andato storto c’è stato: con Correa che ha quei problemi in una zona così delicata, hai Caicedo che ha sempre dato ottime risposte e già il fatto che non parta titolare col Milan fa male al giocatore. Che non a caso non entra neppure quando si fa male Correa, vedendosi superare da Muriqi. Anche quando esce Immobile entra Pereira: mi sembra chiaro che a livello di gestione dall’esterno sia stata una gestione della questione fallimentare. Caicedo è avanti nelle gerarchie rispetto a Muriqi, deve esserlo.”

