CdS | Lazio, guaio Correa: rischio derby

In casa Lazio c’è da fare i conti con l’infermeria in questi giorni. Come riporta il Corriere dello Sport, a preoccupare sono le condizioni di Correa. Mentre Leiva ed Acerbi sono da valutare, l’argentino è alle prese con un’elongazione del soleo. Per lui sono in programma ulteriori esami tra sette giorni. Spera di esserci il 15 gennaio, per il derby, ma sarà fondamentale evitare complicazioni nel percorso riabilitativo.

