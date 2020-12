CdS | Lazio, ti manca la precisione

La Lazio, bella in Champions e “sprecona” in campionato”, deve rivedere qualcosa per recuperare quei punti che in campionato la separano dalle prima della classe. Stando ad un dato riportato dal Corriere dello Sport, alla banda Inzaghi manca la precisione: per quanto riguarda i cross dalle fasce è la squadra peggiore in Serie A. Sono infatti ben 118 i tentativi falliti dei biancocelesti. I cross azzeccati sono invece 67.

