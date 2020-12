FORMELLO | Ripresa degli allenamenti: Acerbi e Leiva in gruppo

Nel primo pomeriggio i biancocelesti di Simone Inzaghi si sono ritrovati al centro sportivo di Formello, al termine della breve pausa natalizia, per la ripresa degli allenamenti in vista della trasferta di Genova di domenica.

Questi i calciatori che hanno effettuato la seduta:

Portieri: Strakosha, Reina, Alia

Difensori: Patric, Armini, Acerbi, Hoedt, Radu

Centrocampisti: Lazzari, Marusic, Akpa Akpro, Milinkovic, Escalante, Leiva, Cataldi, Luis Alberto, Pereira

Attaccanti: Immobile, Caicedo, Muriqi

Senad Lulic ha svolto un lavoro differenziato: inizio della seduta in gruppo, poi scatti e un po’ di esercitazioni con il pallone. La squadra ha poi fatto possesso palla con le formazioni schierate col 3-5-2: a chiusura di allenamento partitella finale alla quale però non hanno partecipato Francesco Acerbi e Lucas Leiva, rientrati in gruppo quest’oggi dopo i rispettivi infortuni.

Assenti in campo Parolo, Luiz Felipe, Djavan Anderson, Fares, Correa. Luiz Felipe e Correa hanno però effettuato l’allenamento in palestra in mattinata.

