Il Messaggero | Lazio, Inzaghi va in scadenza e Lotito non rilancia

La questione più importante da chiarire al momento in casa biancoeleste è quella legata al rinnovo di mister Inzaghi. Come riporta Il Messaggero, dopo il Bruges il tecnico non aveva accettato i 2,3 milioni più bonus a stagione. Il 9 dicembre il presidente Lotito gli ha proposto il prolungamento di un anno, senza però adeguamento del contratto. Al momento tutti e tutto sono in discussione a Formello: il patron ha ancora tanta voglia di rivoluzione, anche se di solito prevale l'”affetto” familiare e cambia idea alla fine.

