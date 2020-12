Il Tempo | Lazio, oggi la ripresa: Inzaghi spera di recuperare Acerbi e Leiva. Preoccupa Correa

Dopo la sosta per le festività natalizie, la Lazio torna in campo per preparare la sfida del 3 gennaio in casa del Genoa. Come riporta Il Tempo, oggi alle 11,30 la banda Inzaghi si ritroverà a Formello: scatterà la tornata di tamponi per staff, dirigenza e giocatori ed un’ora dopo l’intero gruppo squadra si siederà a tavola, prima di scendere in campo alle 15,00 per la seduta di allenamento. Il tecnico aspetta notizie dall’infermeria e potrebbe recuperare tre pedine importanti per il primo impegno del nuovo anno: Acerbi, Parolo e Leiva. Dovrebbe rivedersi anche Lulic mentre preoccupano le condizioni di Correa, finito ko per un problema al polpaccio.

