Il Tempo | Lazio, tempo di rinnovi: vicino il prolungamento di Acerbi, più complicati quelli di Luiz Felipe, Patric e Marusic

Finisce l’anno ed è tempo già di pensare al prossimo: in casa Lazio c’è sul tavolo infatti la questione rinnovi. Come riporta Il Tempo, alcuni prolungamenti hanno la priorità come, per esempio quello di Acerbi (in scadenza nel 2023). Con il difensore c’è l’accordo, sia quello sulla durata che quello a livello economico: vanno limati giusto gli ultimi dettagli. Si chiuderà sulla base di un prolungamento fino al 2025 a 2,5 milioni di euro a stagione più bonus. Più complicata invece le situazioni legate ai rinnovi di Luiz Felipe, Patric e Marusic: tutti e tre devono conquistarsi la riconferma sul campo.

