Lazio, Denis Vavro ai saluti: l’unica da titolare in Serie A proprio contro il Genoa

Ormai si può dire, Denis Vavro è un ex difensore della Lazio. Il suo passaggio al Genoa è praticamente un affare concluso, sulla base di un prestito con diritto di riscatto a 15 milioni. Arrivato la scorsa estate dal Copenaghen per 10 milioni, ha fin da subito riscontrato grandi difficoltà a livello di integrazione, a discapito del suo utilizzo in campo. Simone Inzaghi infatti, gli ha dato fiducia solo in alcune gare di Europa League la scorsa stagione ed una sola volta in Serie A. La prima ed ultima titolarità nel campionato italiano fu quella del 23 febbraio scorso, in una gara in trasferta vinta dalla Lazio per 2-3 proprio contro il Genoa. Il destino ha voluto che sia niente affatto che il Grifone la sua prossima squadra, nella quale potrà riacquisire quella fiducia e quella continuità mai trovate nella difesa biancoceleste.

