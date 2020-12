PAIDEIA | Controlli medici in clinica per Lucas Leiva | FOTO

Questa mattina il centrocampista brasiliano Lucas Leiva, si è recato in Clinica Paideia per effettuare dei controlli in vista della ripresa del campionato dopo la sosta natalizia. Il giocatore biancoceleste non scende in campo per infortunio dallo scorso 12 dicembre, quando si fece male durante la sfida persa dalla Lazio, all’Olimpico, 1-2 contro l’Hellas Verona.

