Premier League, picco di contagi in una settimana: la situazione

In Premier League il coronavirus sta mettendo in pericolo il prosieguo della stagione calcistica: ben diciotto i positivi, tra giocatori e membri dello staff, nella settimana di Natale all’interno delle squadre partecipanti alla massima serie inglese.

Il sito ufficiale della federazione calcistica ha annunciato il numero dei contagi dopo il focolaio, che ha colpito il Manchester City di Guardiola, il cui centro sportivo è stato chiuso. Inevitabile il rinvio della partita contro l’Everton di Carlo Ancelotti in programma nella giornata di lunedì 28 dicembre. Dal 21 dicembre al 27 dicembre, 1.479 tesserati, tra giocatori e membri dello staff, sono stati sottoposti a test e tra questi sono stati individuati i 18 soggetti positivi che si trovano ora in isolamento. Si tratta del dato più alto mai registrato in una settimana.

Diverse le ipotesi che circolano, tra cui una momentanea sospensione del campionato inglese, ma per ora non vi è alcuna notizia ufficiale in merito.

