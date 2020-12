SOCIAL | La Lazio e il “Player of the Year” biancoceleste del 2020: ecco i quattro candidati e dove votare | FOTO

Come di consueto negli ultimi giorni dell’anno, la Lazio da il via alle votazioni per eleggere il miglior giocatore biancoceleste dell’anno solare che sta per concludersi. Per questo 2020, come riportato sul sito ufficiale della società, gara dopo gara, i tifosi hanno votato sui profili social del club i vari migliori in campo. Quattro calciatori si sono distinti sugli altri per le prestazioni offerte: si tratta di Ciro Immobile, Sergej Milinkovic, Luis Alberto e Francesco Acerbi. Sono loro i quattro candidati per la vittoria del ‘Player of the Year’ del 2020.

Attraverso i profili ufficiali, la Lazio, ha pubblicato il post per permettere ai tifosi biancocelesti di votare il loro miglior giocatore dell’anno. Di seguito il sondaggio pubblicato dalla società biancoceleste sul proprio profilo ufficiale Twitter, ma si può votare anche sul profilo della Lazio di Instagram e Facebook.

⭐️ È arrivato il momento di eleggere il ‘Player of the Year’ del 2020!

Vota il tuo preferito ⤵️ 1️⃣ Francesco Acerbi

2️⃣ Luis Alberto

3️⃣ Ciro Immobile

4️⃣ Sergej Milinkovic pic.twitter.com/fd9vKllzf6 — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) December 29, 2020

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: