Spadafora: “Escludo la possibilità di rivedere i tifosi allo stadio a gennaio, ci sono altre priorità”

Il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, è tornato sull’argomento del ritorno dei tifosi allo stadio. In un’intervista rilasciata su Rai 3, Spadafora è stato chiaro: “Escludo la possibilità di rivedere i tifosi allo stadio nel mese di gennaio. Attualmente ci sono altre priorità. Il problema di avere tante persone che vanno nella stessa direzione al medesimo orario comporta una serie di controlli che attualmente non possiamo permetterci, dal momento che non é una situazione prioritaria”.

