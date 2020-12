CdS | Lazio, da Formello buone notizie per Acerbi e Leiva: Parolo ancora ai box

Inzaghi attende notizie dall’infermeria in vista della trasferta di Genova, primo impegno del nuovo anno, in programma domenica contro la squadra dell’ex Ballardini. Ieri nella seduta di ripresa di Formello si sono rivisti Acerbi e Leiva. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, i due potranno già esserci per la prossima trasferta di campionato. Ai box resta Parolo, frenato da un trauma alla caviglia rimediato in allenamento il 17 dicembre.

