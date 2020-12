CdS | Lazio, gelo Caicedo. Muriqi freme

La Lazio si prepara al ritorno in campo, ieri infatti a Formello è andata in scena la prima seduta di allenamento dopo la sosta natalizia. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, ci sono situazioni da valutare, soprattutto in zona d’attacco: Caicedo sembra avere qualche malumore, condizione che sta spingendo la società capitolina a valutare eventuali offerte per lui, tra gennaio e giugno. Scalda invece i motori Muriqi, il kosovaro potrebbe giocare anche a Genova: tutto dipende dai segnali che darà in questi giorni.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: