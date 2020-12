FORMELLO | Continua la preparazione per il ritorno in campo contro il Genoa: Lulic ancora differenziato

Continua a Foremello la preparazione per il ritorno in campo dopo la sosta natalizia, un rientro che sarà pesante almeno quanto gli impegni dell’ultimo mese biancoceleste, date le partite ravvicinate che sono in programma. Gli assenti sono ancora Luiz Felipe, Parolo, Correa e Fares, mentre Lulic lavora a parte.

L’allenamento della squadra, invece, ha visto un riscaldamento seguito da possesso palla diviso in tre squadre:

BIANCHI: Armini, Acerbi, Lazzari, Cataldi, Milinkovic, Immobile

ARANCIONI: Marusic, Radu, Akpa, Leiva, Pereira, Muriqi

GIALLI: Patric, Hoedt, Djavan, Escalante, Luis Alberto, Caicedo.

I portieri della prima squadra, Alia, Reina e Strakosha, erano tutti presenti.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: