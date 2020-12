GdS | Zaccagni, derby Lazio-Roma per il gioiellino di Juric

Si inizia a parlare di mercato, vista la finestra invernale alle porte. Uno dei nomi accostati alla Lazio in questi periodi è quello di Zaccagni dell’Hellas Verona. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il trequartista ha il contratto in scadenza nel 2022 ed il club vorrebbe tenerlo almeno fino a giugno, ma Lazio e Roma sono su di lui. Il Verona chiede almeno milioni: i giallorossi nutrono buoni rapporti con la società, mentre Lotito non ha paura di scendere in campo per il gioiellino di Juric. Sullo sfondo anche il Milan, ma parte da outsider nella corsa con le romane.

