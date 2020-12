Immobile eletto ‘Player of The Year’, Caicedo commenta: “King”

Dopo l’elezione a ‘Player of The Year’ 2020, attraverso il sondaggio social lanciato dal club biancoceleste in cui l’ha spuntata Ciro Immobile nei confronti di Acerbi, Luis Alberto e Milinkovic, è arrivato il commento del partner d’attacco Felipe Caicedo, il quale ha commentato il premio ricevuto dal bomber numero 17 così: “King”, a testimonianza di un bel legame tra i due.

