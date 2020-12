L’appello di Chiara Insidioso: “Non sono in stato vegetativo, curatemi”

Era il 3 febbraio 2014 quando il fidanzato la massacrò di botte, fino a spaccarle letteralmente la testa. Ci sono le foto, per rendersi conto: il cranio rasato, stesa in un letto del San Camillo, con un cratere largo un palmo nel mezzo. Oggi Chiara Insidioso Monda, un nome e un cognome che finirono sui giornali, in Rete, nelle tv, per raccontare la tragedia dell’ennesima vittima scampata per un soffio all’ennesimo femminicidio, compie 26 anni. La tifosa biancoceleste, però, lancia un appello sui social: “Io mi chiamo Chiara Insidioso e ho 26 anni. Sono stata massacrata di botte da un vigliacco il 3-02-2014. Mi ha dato soltanto calci in testa e sono stata 11 mesi in coma. Mi sono svegliata il 4-01-2015 perché aveva saputo dalla televisione che ero morto Pino Daniele… Non sono in stato vegetativo come dicono. Io Chiara capisco 2 lingue ma non parlo, so scrivere a penna, utilizzo il computer e il cellulare. Questa struttura è eccellente, ma non il posto ideale per me. Qui non ho la riabilitazione adeguata. Posso solo socializzare con gli infermieri e i familiari dei pazienti. Non posso ricevere visite. Non posso rivedere i miei amici. Non posso rivedere il mondo esterno e sono 7 anni che io non vedo un negozio, un parco, il mare… Non ho ricevuto giustizia – dice ancora l’appello scritto con il labiale – 16 anni per il mio assassino è poco. La pena la sto facendo io. Sono 4 anni che sto agli arresti domiciliari perché il giudice tutelare dice che questa casa è adeguata a me. Io mi so esprimere e spiegare bene e veramente sono arrabbiata. Sono in grado di intendere e volere, ma se ne approfittano sapendo che non parlo. Trovo questo scandaloso, vergognoso… Tra i tanti video girati da Danielle con la figlia, ce n’è uno che parla da solo: in un foglio con una griglia di parole in olandese e italiano, due su tre sbagliate, Chiara indica sempre il termine giusto. Conclusione dell’Sos: «Perché io Chiara ho grande voglia di vivere, di recuperare, di vedere il mondo esterno, i miei amici. Sono cittadina italiana, ma mi vergogno di esserlo… Un saluto da Chiara Insidioso, vittima di violenza”. Lo riporta il Corriere della Sera