Manfredini: “Escalante? E’ una scelta che non valorizza Cataldi”

L’ex centrocampista della Lazio Christian Manfredini è intervenuto ai microfoni di Radiosei a QDL. Ha parlato del progetto biancoceleste e delle scelte fatte a centrocampo in estate. Ecco le sue parole: “Andare in fondo alla Champions è impossibile, non credo possa essere il pensiero di questa competizione a frenare la Lazio in campionato. Il progetto sta andando bene, negli anni hanno programmato, non si può rimproverare molto nonostante qualche gara di troppo perda in questa stagione. Escalante? Condivido il pensiero di Ledesma sull’argomento, è una scelta che non valorizza Cataldi, ma non possiamo conoscere fino in fondo le strategie di un club“.

