Premier League: “Non abbiamo intenzione di fermare il campionato”. Il comunicato

Dopo il rinvio di Tottenham-Fulham causa coronavirus in programma alle 19:00 di oggi, la Premier League, attraverso un comunicato sul proprio profilo Twitter, ha annunciato la volontà di non fermarsi e di proseguire la competizione. Il comunicato:

“La Premier League non ha discusso di stoppare la stagione e non ha intenzione di farlo. La Lega continua ad avere fiducia nei suoi protocolli COVID-19 per consentire alle gare di essere giocate come programmato, i quali continuano ad avere il pieno appoggio del governo. Con la priorità alla salute dei giocatori e dello staff, la Lega sostiene pienamente anche la maniera in cui i club stanno implementando i protocolli e le regole”.

https://twitter.com/premierleague/status/1344385191524102144?s=21

