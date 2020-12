Premier League, rinviata Tottenham-Fulham per Covid

Come riportato da Sky Sport, un’altra gara di Premier League è stata rinviata. Stavolta è il turno di Tottenham–Fulham, gara in programma alle ore 19:00 di oggi, che non potrà essere disputata a causa del Covid. E’ stata la stessa Premier League, che tramite una nota ha spiegato che il Fulham ha richiesto il rinvio del match a causa dell’aumento dei casi di positività nella propria rosa.

