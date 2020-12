Salernitana, la squadra vola sull’aereo della Lazio e scoppia la polemica: ma è un normale velivolo di linea

Nelle ultime ore sta divampando la polemica sull’utilizzo del nuovo aereo della Lazio da parte della Salernitana. Il fatto che la squadra granata sia di proprietà del presidente della squadra capitolina Claudio Lotito sta facendo discutere. Ma era già risaputo dal momento dell’ufficialità del nuovo mezzo della squadra biancoceleste che questo non fosse un aereo esclusivo della squadra, nonostante sia stata personalizzata la sua livrea con i colori sociali della Lazio, ma rimanesse comunque un normale aereo di linea che lavora durante la settimana, salvo le fasce in cui la Lazio deve muoversi per giocare le trasferte.

Per quanto riguarda la trasferta di Monza, nella giornata di ieri è sopraggiunta un’emergenza che non ha permesso il volo della squadra granata con i normali voli della stessa compagnia Tayaranjet, motivo per cui, non essendo disponibile alcun velivolo in quel momento, è stato mandato quello della Lazio, funzionante comunque, come sempre d’altronde, come un normale aereo di linea.

L’aereo della Lazio, inoltre, è stato molto attivo negli ultimi giorni. Nella sola giornata del 24 Dicembre ha effettuato ben 8 voli da e per la Sicilia

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: