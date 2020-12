Serie A, la Top 11 del 2020 basata sui dati statistici Opta: presente un biancoceleste

Poco fa è stata pubblicata la squadra con i miglior rendimenti in Serie A nel 2020, da intendere come anno solare e non come stagione calcistica, basata sulle statistiche Opta. Nell’undici, un 4-3-3, è stato inserito anche un giocatore della Lazio: si tratta di Francesco Acerbi, difensore biancoceleste che ha vissuto una stagione di altissimo livello (la scorsa) ed un nuovo inizio stagionale in cui si è mostrato come uno dei punti saldi della squadra di Inzaghi.

11 – Here the #SerieA best XI in the calendar year 2020 based on Opta Data. Team.#OptaTopXI pic.twitter.com/zPwGf19dpP — OptaPaolo (@OptaPaolo) December 30, 2020

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: