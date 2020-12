SOCIAL | Falbo e l’esordio in Europa con la Lazio: “Il giorno più bello della mia vita”

Luca Falbo, difensore mancino classe 2000, attualmente in prestito alla Viterbese, è alla Lazio dal 2017, quando ha iniziato il suo percorso all’interno della Primavera. In prima squadra ha giocato solo, da subentrato, due partite, entrambi degli esordi: in Serie A, con la Juventus lo scorso luglio in trasferta, subentrando all’89’ a Luiz Felipe, ed in Europa League contro il Rennes nella partita persa per 2-0. Quest’ultimo esordio è stato ricordato dal giovane calciatore come il giorno più bello della sua vita in un video pubblicato sul proprio profilo Instagram. Nell’intervista doppia, fatta con l’attuale compagno di squadra Francesco Salandria, ha detto: “Il giorno più bello della mia vita? L’esordio in Europa league con la Lazio!”

