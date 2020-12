SOCIAL | Goal Of The Year, la Lazio apre il sondaggio

Tramite il proprio profilo Twitter, la Lazio ha aperto il sondaggio sul miglior gol del 2020 della squadra biancoceleste. I candidati sono quattro: Luis Alberto per il gol casalingo realizzato contro il Bologna a Ottobre 2020, Ciro Immobile per la rete realizzata contro l’Hellas Verona a Luglio 2020, Felipe Caicedo per il gol del pareggio allo scadere contro la Juventus, e Milinkovic-Savic per il gol realizzato contro il Cagliari, nella gara che ha dato la matematica certezza della qualificazione in Champions League.

