SOCIAL | Il Cuoio pubblica la copertina dell’inserto speciale “Un anno di sport”: nella copertina presente anche Immobile -FOTO

Il Cuoio ha pubblicato sul proprio profilo Instagram la copertina dell’inserto speciale, pubblicato oggi con il Corriere dello Sport e Tuttosport in edicola, in cui è racchiuso l’anno di sport appena vissuto. Nella copertina, un lavoro grafico in cui sono presenti molti personaggi simbolo dello sport, c’è anche Ciro Immobile che tiene in mano il simbolo di questo suo anno sportivo: la Scarpa d’Oro.

