SOCIAL | Lazio, decretato il giocatore dell’anno: ecco chi è – FOTO

Sui canali social della Lazio è stato decretato il giocatore dell’anno. Ieri era stato pubblicato, sempre dalla società, un sondaggio sui vari profili in cui era possibile votare 4 calciatori biancocelesti: Acerbi, Luis Alberto, Immobile e Milinkovic-Savic. Il vincitore, votato in massa sui vari social biancocelesti, è la Scarpa d’Oroa 2020 Ciro Immobile, celebrato dalla Lazio con una foto e l’intestazione Player of the year.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da S.S. Lazio (@official_sslazio)

