Valerio Caroli: “L’ambiente Lazio è molto professionale. Inzaghi il fulcro di tutto”

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, l’ex responsabile dell’area fisioterapica della Lazio Valerio Caroli, oggi in forza alla Ternana, ha commentato, tra gli argomenti, dell’ambiente all’interno della società capitolina e del suo legame con la Lazio. Le sue parole:

“Lo spogliatoio ha tante sfaccettature per via di tanti caratteri differenti. Tendenzialmente si rinnovano ogni due anni, c’è una forma di adattamento molto veloce. L’ambiente Lazio è un ambiente molto professionale. I ragazzi sono bravissimi e disponibilissimi. Hanno un grande senso di appartenenza, e questo aiuta.

Il Covid ha parzialmente rivoluzionato i programmi, soprattutto all’inizio. Le attenzioni che devi avere sono molte, soprattutto nel settore sanitario. Il protocollo della FIGC ha poi alleggerito un poco la situazione, in modo da lavorare tutti i giorni in maniera serena, essendo super controllati.

Lulic? Ho parlato con lui di recente. Il suo è stato un infortunio grave. Di sicuro il lungo periodo in cui è rimasto fermo non gli permetterà di rientrare rapidamente, ma so che farà di tutto per tornare, non si è mai tirato indietro. Il 26 maggio emozioni indescrivibili. Il motto non mollare mai è perfetto per questa società, come giusto che sia perché il mondo dello sport è soprattutto desiderio e ambizione.

Inzaghi è il fulcro di tutto ciò che si è creato. È un allenatore forte, giovane, capace di creare un legame con i suoi giocatori e di trasmettere le sue idee in maniera amichevole.

Peruzzi ha la personalità e il carisma per imporsi. Dà un contributo fondamentale alla Lazio.

Correa? L’infortunio al polpaccio, se non si rispettano i tempi di recupero, può essere molto rognoso. Bisogna stare attenti perché delle volte hai la percezione di stare meglio di come ti senti effettivamente”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: