Atalanta, Percassi chiude il caso Gomez: “Ne abbiamo parlato abbastanza. Gasperini a vita”

La distanza tra l’Atalanta ed il suo ex capitano, il Papu Gomez, è oramai incolmabile. Dopo le mancate convocazioni delle ultime giornate, le varie dichiarazioni social e le tante voci di mercato, a dichiarare chiuso il caso ci ha pensato il presidente nerazzurro Percassi che, in un’intervista rilasciata all’ Eco di Bergamo ha affermato: “Riguardo la situazione di Gomez ne abbiamo già parlato abbastanza. L’argomento per quanto mi riguarda è chiuso. Punto. Gasperini a vita. Lo stesso vale per tutta la struttura. Questa organizzazione, anche per merito del grande lavoro di mio figlio Luca, ci sta regalando risultati incredibili”.

