Caicedo, pronta l’offerta della Fiorentina: si valuta anche l’inserimento di un giocatore viola nell’affare

Doveva andare via in estate, poi è rimasto a Roma ed ha contribuito, ancora una volta, a diverse fondamentali vittorie dei biancocelesti. Felipe Caicedo è il nome del mercato della Lazio anche durante questo inverno, con il 4 gennaio che si avvicina per il calciomercato. Secondo quanto riportato in esclusiva da calciomercato.it, la Fiorentina è pronta all’assalto per l’attaccante, con un’offerta di 6 milioni di euro che la Lazio valuterà nei prossimi giorni.

La valutazione di Lotito è intorno ai 10 milioni di euro, ma per concludere la trattativa potrebbe esserci l’inserimento di un altro giocatore, ossia Cristiano Biraghi. In quel caso sarebbe la Lazio ad offrire Caicedo più un conguaglio economico a favore della Fiorentina, per prendere un esterno che farebbe molto comodo ai biancocelesti, sulla corsia di sinistra, dove Fares non ha convinto pienamente e Lulic è infortunato.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: