Il 2020 magico di Stefano Pioli sta per concludersi con il suo Milan che, dopo un avvio complicato, ha trovato l’assetto giusto conquistando la vetta del campionato. In una lunga intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, il tecnico emiliano è anche tornato sul suo passato annoverando la seconda stagione alla Lazio come un grande rimpianto della sua carriera: “Una scelta che cambierei? La gestione della seconda stagione della Lazio. Oggi prenderei la situazione di petto, in maniera più netta. È il mio unico grande rimpianto. Con la maturità di oggi avrei fatto scelte diverse e migliori, quell’anno. E sarebbe finita diversamente. Ma anche da lì ho imparato qualcosa».

