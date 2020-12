Covid-19, il Ministro Speranza: “Dopo il 6 gennaio resterà il coprifuoco. Gli stadi continueranno ad essere chiusi”

Il nuovo anno si avvicina sempre più, ma la paura generata 0 dal Covid rimane ancora del tutto intatta. Così, in vista del ritorno della divisione in “zone colorate” dell’Italia, il ministro della salute Roberto Speranza ha parlato a Il Corriere della Sera ribadendo ancora la chiusura degli impianti sportivi: “Rimarrà in vigore il coprifuoco, ristoranti e bar chiusi alle 18, chiusi piscine, palestre, cinema, teatri, stadi. Siamo ancora dentro la seconda ondata, Londra torna verso misure molto dure e anche noi abbiamo ancora troppi casi e troppi morti”.

