FORMELLO – Ultimo allenamento del 2020. Assente Lulic, ancora in gruppo Acerbi e Leiva

Ultimo allenamento del 2020 per la Lazio che guarda con voglia di riscatto alla ripresa del campionato, fissata per domenica alle 15 contro il Genoa. Questa mattina i biancocelesti si sono ritrovati a Formello dove, dopo una prima parte di riscaldamento, hanno svolte delle esercitazioni sul possesso palla, dei potenziamenti ed infine una partitella campo ridotto. In vista del match con il Grifone, i dubbi per Inzaghi rimangono comunque molti: infatti, se da un lato Acerbi e Leiva continuano a dare segnali confortanti lavorando costantemente in gruppo, dall’ altro erano assenti Parolo, Fares, Correa e Lucic mentre Luiz Felipe si è dedicato ad un lavoro specifico in palestra. che ieri aveva lavorato in maniera individuale. Appuntamento a domani per il primo allenamento del nuovo anno, quando sarà scatteranno le prime prove tattiche.

