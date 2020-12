Genoa-Lazio, il doppio ex Pandev: “Conto di esserci contro i biancocelesti. Credo questa sarà la mia ultima stagione”

Genoa-Lazio sarà l’ennesima sfida da doppio ex per Goran Pandev, esploso nella Lazio prima di lasciare in modo turbolento nella capitale per approdare all’Inter e poi al Napoli e al Genoa. Il macedone, da sempre avversario molto temuto dai biancocelesti, dopo aver annunciato, ai microfoni de Il Secolo IXI, che questa in corso sarà la sua ultima stagione da calciatore ha parlato del match di domenica: “Magari essere in campo contro la Lazio. Conto di esserci, ho un leggero affaticamento, ma niente di serio. I biancocelesti sono una grandissima squadra, ma ci abbiamo bisogno di punti e vogliamo ottenere un risultato positivo».

