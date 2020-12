La Serie A omaggia la carriera di Pepe Reina: “Carisma e grinta infinita!” | FOTO

E’ stato uno degli acquisti del mercato estivo, arrivato a Roma per fare il secondo portiere alle spalle di Strakosha ma, a suon di prestazioni positive, si è guadagnato il posto da titolare. L’esperienza di Pepe Reina non la scopriamo oggi, ma a seguito di una ottima carriera e tanti trofei vinti, come ha voluto ricordare la Lega Serie A tramite un post pubblicato sul proprio profilo Twitter.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: