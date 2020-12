MERCATO LIVE | Nainggolan ufficiale al Cagliari. Piatek vicinissimo al ritorno al Genoa

Stanno per riaprirsi le porte del calciomercato con molte formazioni pronte a rinforzarsi in vista di una seconda parte di stagione molto intensa. Nell’arco dell’intera sessione LazioPress.it vi guiderà nel racconto delle maggiori trattative.

GIOVEDI’ 31 DICEMBRE 2020

11.00- Radja Nainggolan torna ufficialmente al Cagliari. A renderlo noto il club sardo attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale.

10.30- Dopo in prestito di Vavro, il Genoa prepara il ritorno di Piatek. Come riportato da Tuttosport, infatti, nella giornata di lunedì sarebbero in programma le visite mediche del centrocampista polacco pronto a vestire nuovamente la maglia rossoblù. In casa Milan, sempre secondo Tuttosport si sarebbe invece vicini alla chiusura con il difensore del Salisburgo Simakan. Lo riporta Eurosport.it

