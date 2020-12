Romulo ed il possibile ritorno alla Lazio: “Ringrazio i tanti messaggi dei tifosi, se dipendesse solo da me sarei già lì”

Indizi social, tanto amati in questi ultimi tempi, hashtag #Romulè alla romana e tanta voglia di tornare a giocare a Roma. L’addio tra Romulo e i tifosi della Lazio non c’è mai stato veramente, perché in tanti durante queste feste natalizie hanno scritto al brasiliano di tornare ad allenarsi a Formello, nuovamente con la maglia biancoceleste. Il giocatore, tramite un messaggio su Instagram e Twitter, ha voluto ringraziare i tifosi biancocelesti: “Volevo ringraziare tutti voi laziali peri bellissimi messaggi (migliaia e migliaia) in questi ultimi giorni, perché io ritorni. Mi fanno davvero molto piacere. Se dipendesse solo da me, sarei già lì… Non sappiamo cosa succederà, però sempre Forza Lazio”

Grazie dei bellissimi messaggi 🙏🏻🦅 pic.twitter.com/O4oLf17baJ — Romulo Caldeira (@romulocdr) December 31, 2020

