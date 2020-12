SOCIAL | Patric e il 2020 con la maglia della S.S. Lazio – FOTO

Patric pubblica alcune stories sul proprio profilo Instagram: si tratta vari episodi tra Gennaio e Settembre 2020. Il calciatore ha condiviso un ricordo simbolico per ogni mese dell’anno. In particolar modo la seconda foto ritrae, non solo la squadra titolare, ma anche la bellissima coreografia della tifoseria biancoceleste nella partita Lazio–Hellas Verona.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: